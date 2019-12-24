الفيفا يوقف البحريني سيد مهدي 10 مباريات بسبب تصرف “تمييزي”

أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الإثنين فرض عقوبة الإيقاف 10 مباريات على اللاعب البحريني سيد مهدي باقر على خلفية “تصرف تمييزي” قام به خلال مباراة منتخب بلاده ضد هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأستضاف منتخب هونغ كونغ نظيره في 14 نوفمبر الماضي، في مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة في التصفيات، في لقاء أنتهى بتعادل المنتخبين صفر-صفر.

وفي ختام المباراة، قام المدافع البالغ من العمر 25 عاماً بحركة نحو جمهور كونغ كونغ، قام خلالها بشد طرفي عينيه لتقليد للإشارة الى صغر عيني المشجعين واللاعبين في شرق آسيا.

ورأى الفيفا في هذه الخطوة “تصرفا تمييزياً”.

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وشملت العقوبة التي أعلنها الفيفا أيضاً، تغريم لاعب نادي الرفاع البحريني، 30 ألف فرنك سويسري (نحو 27,5 ألف دولار).

وكان الاتحاد البحريني قد نقل في بيان أواخر نوفمبر الماضي، أعتذار سيد مهدي باقر عما بدر منه، مؤكداً أنه “لم يقصد الإساءة من خلال الإشارة التي أشار بها للجمهور في هونغ كونغ ويكن كُل الإحترام والتقدير للجماهير المنافسة”.

وشدد على “الأعتذار للجمهور بشكل خاص وشعب هونغ كونغ عموما عن أي إساءة غير مقصودة قد تكون بدرت منه بعد نهاية المباراة”.