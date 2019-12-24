أرتيتا يؤكد بقاء ليونجبرج في الجهاز الفني لآرسنال

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لنادي ارسنال الإنجليزي أن فريدي ليونجبرج سيبقى في الجهاز الفني للفريق.
وتولى ليونجبرج منصب المدير الفني لآرسنال بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني أوناي إيمري.
وقال أرتيتا الذي سبق له اللعب في ارسنال مثله مثل ليونجبرج إنه تحدث إلى الأخير بعد التعادل السلبي مع إيفرتون أمس الأول السبت.
وأضاف “تحدثت إليه عن أفكاري وعن الأشخاص الذين أرغب في جلبهم إلى جهازي الفني، والأدوار والمسؤوليات التي ستوكل إليهم”.
وأشار “أردت معرفة شعوره، أردت معرفة ما الذي يدور في خلده، ما هي توقعاته، لقد تحدثنا وأتخذنا القرار بأن أفضل شيء بالنسبة له هو البقاء معنا”. وأوضح “أعتقد أنه يعرف اللاعبين، يدرك الوضع، يعرف التاريخ ، إلى أين ننتمي، وأيضاً معرفته بكرة القدم ستساعدنا حقا على التطور”.
ويلتقي آرسنال مع بورنموث بحثاً عن تحسين وضعه في جدول الترتيب في ظل أحتلاله المركز لحادي عشر بالدوري الإنجليزي.
وشدد أرتيتا على ثقته في أن ليونجبرج سيساعد النادي على النجاح مجددا.ً
وتابع “أعرفه قليلاً وسنبدأ صفحة جديدة الآن بأفكار جديدة ، وطرق جديدة لإنجاز الأمور”.
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