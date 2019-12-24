حقوق الإنسان تجلب انتقادات للعب السوبر الإيطالي في السعودية

أنتقدت أوساط رياضية وإعلامية بإيطاليا، تنظيم مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية، بداعي أستخدام الرياض من أجل التغطية على إنتهاكات حقوق الإنسان.

والأحد، أستضاف ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، مباراة السوبر بين فريقي “يوفنتوس” و”لاتسيو”، وانتهت بفوز الأخير بثلاث أهداف مقابل هدف لخصمه.

ووجه المشاركون في برنامج رياضي على قناة “RAI1” الإيطالية (حكومية)، قبل المباراة، أنتقادات للسلطات السعودية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح المشاركون، أن السعودية ترغب عبر أستضافة هذه المبارة، في التغطية على مقتل خاشقجي، ودورها في حرب اليمن، إضافةً إلى تضييقها على الحريات، وناشطات حقوق الإنسان، والوصول إلى المعلومة.

وقال سكرتير نقابة العمال بقناة “RAI”، فيتّوريو دي ترباني، للأناضول، إن الاتحاد الإيطالي سيحصل على 21 مليون يورو، مقابل تنظيم 3 مباريات لكأس السوبر الإيطالي في السعودية.

وأضاف ترباني، أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تنص على أستضافة السعودية للمباريات الثلاث خلال 5 سنوات، أثنان منها جرى تنظيمها بالفعل.

وأوضح أن النقابة، طالبت الاتحاد، بعدم تنظيم مباراة السوبر في السعودية، خلال العام الماضي والحالي، مؤكدا رفضهم القاطع لتجديد الأتفاقية.

كما أفاد بأن “النظام السعودي يقوم بعملية تسويقية من أجل تلميع صورته في الخارح، عن طريق أستخدام الرياضة”.