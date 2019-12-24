طلعت يوسف: الإجهاد سبب خسارة الاتحاد السكندري من الأهلي

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري حزنه الشديد عقب الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال طلعت يوسف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: “النتيجة ليست متوقعة.. أمامنا مباراة مهمة صعبة في كأس الملك محمد السادس للاندية أبطال العرب مع الإسماعيلي”.

وأضاف :”هناك أخطاء في خط الدفاع وعلينا معالجتها في الفترة المقبلة”.

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وأوضح: “مبروك للأهلي، ونحن في حالة حزن لأن النتيجة ثقيلة.. كرة القدم فيها كُل شيء، سنحاول الحديث مع اللاعبين”.

وتابع: “تفسيري بشأن أختلاف الأداء الشوط الأول عن الثاني هو حالة الاجهاد الكبيرة للفريق”.

وقال :”الأهلي حصل على راحة قبل مواجهتنا.. وخاض مباراة قبلنا في الدوري”.