أحمد الشيخ: الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري المصري بست نقاط

عبر أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، برباعية دون رد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال الشيخ في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين إن الجميع يجتهد لتقديم أفضل ما لديهم فوق أرض الملعب.
وأضاف أن فوز الأهلي اليوم يساوي ست نقاط على حساب منافس قوي، قدم مردودًا جيدًا في المباريات الماضية، جعله في المركز الثالث حاليًّا، وهو ما دفع الأهلي إلى خوض المباراة بتركيز كامل لمواصلة التربع على قمة الدوري.
وأوضح أنه يعتز بجمهور الأهلي ويسعى لإسعاده، معربًا عن أمله بالوجود في التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة، وتقديم أفضل ما لديه للنادي وجماهيره.
وتابع أن الفريق أغلق ملف الدوري من أجل الأستعداد لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.
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