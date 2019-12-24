فايلر: الدوري المصري قوي ولا يوجد فارق بين بديل وأساسي في الأهلي

أبدي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري. وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة اليوم “عندما نفوز بأربعة أهداف على فريق بحجم الاتحاد لابد أن نكون سعداء.. حافظنا على شباكنا وهو أمر يسعدنا.. وحققنا الفوز بأربعة أهداف على فريق قوي، ونجحنا في الوصول إلى هدفنا خلال المباراة وتحقيق النقاط الثلاث”. وتابع “أول ربع ساعة من المباراة استحوذنا على الكرة، وقبل نهاية الشوط نجحنا في تسجيل هدف التقدم.. وبعد الهدف الثاني المباراة انتهت نظريًّا”. وأوضح أن “بطولة الدوري المصري ليست ضعيفة، وهناك فرق قوية في المسابقة، ولكن لا يجب أن نقارن الدوري المحلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تجمع أفضل الفرق في إفريقيا بشكل عام، ومن الطبيعي أن تكون أقوى، وهو أمر لا يحتاج إلى شرح من جانبي”. وأشاد السويسري بلاعب الفريق أيمن أشرف، مؤكدًا أنه لاعب جيد، وكرة القدم أصبحت تعتمد على الجانب البدني، مشيرًا إلى أنه سعيد بأدائه، ولكن بشكل عام المدافع يحصل على إنذارات أكثر من أي لاعب في مركز آخر. وقال “قبل أي تغيير في المباراة دائمًا أنظر إلى المباراة نفسها وأحداثها، ولا أنظر إلى المستقبل.. نجري تغييرات بسبب تعديل في طريقة اللعب.. الصورة تكون كاملة أمامي في الملعب، وأتخذ قراري”. وشدد المدير الفني على أن كل لاعب في الأهلي يجب أن يبذل قصارى جهده من أجل الوصول إلى أفضل مستوى، مؤكدًا أنه سعيد بتسجيل وليد أزارو هدفًا في مباراة اليوم. وأكد فايلر أنه لا يوجد في الأهلي لاعب أساسي وآخر إحتياطي، فجميع اللاعبين في حساباته والكل يشارك والفرصة متاحة أمام الجميع. وفي ختام المؤتمر الصحفي قال المدير الفني للأهلي “حققت الفوز اليوم في مباراة الاتحاد، ومنحت اللاعبين راحة غدًا لالتقاط الأنفاس وتجنب الإرهاق”.