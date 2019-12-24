أكرم عفيف يعتبر الفوز الكبير على الغرافة بمثابة مصالحة لجماهير الفريق الغاضبة

أعرب أكرم عفيف لاعب الفريق الاول بنادي السد القطري، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الغرافة بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة تألق خلالها أكرم وسجل ثلاث أهداف ” هاتريك “، ضمن الأسبوع الحادي عشر من دوري نجوم قطر. وقال أكرم في تصريحات عقب اللقاء إن جميع لاعبي السد كان لديهم الرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة من نتائج الفريق في الفترة الاخيرة . وأوضح قائلاً : “الحمد لله قدمنا مباراة جيدة وهدفنا هو ان نستمر في هذه الأنتصارات في جميع المباريات المقبلة من أجل المنافسة على اللقب”. وحول حزن الجماهير من نتائج الفريق مؤخرا قال “نحن نلتمس لهم العذر، واعتقد ان بهذا الفوز الكبير قدمنا شيئا بسيطا للجماهير وان شاء الله القادم أفضل، ونعد جمهورنا بتقديم أفضل ما لدينا دائماً”.