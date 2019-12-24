تشافي يؤكد أن فرصة السد في الفوز بالدوري القطري لاتزال قائمة

أبدى الاسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الاول بنادي السد القطري سعادته الكبير بالفوز العريض الذي حققه فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف على فريق الغرافة، ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر من دوري نجو قطر ،مؤكداً أن فريقه أستحق الأنتصار وحصد النقاط الثلاث .

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “سعيد للغاية بالفوز الكبير اليوم على الغرافة، خاصة أننا لعبنا واحدة من افضل مبارياتنا هذا الموسم وقبل شهر ونصف تلقينا هنا خسارة بثلاثية أمام نادي قطر، ولكن اليوم الفريق قدم أداء أكثر من رائع وكنت أتمنى الخروج بشباك نظيفة.

وأضاف تشافي “أنا فخور بتدريب السد واذا نجحنا في الأستمرار على هذا النهج سنكون قريبين من تحقيق الألقاب هذا الموسم.

وعن فترة وجوده في الدوري القطري حتى الان، قال مدرب السد “أنا سعيد بجودي هنا في قطر وبأنني جزء من مشروع مونديال 2022 وكل الجماهير التي حضرت وشهدت مونديال الاندية انبهرت بما شاهدته وانا متأكد من عودة الجميع لقطر مرة أخرى”.

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وفيما يتعلق بكيفية تهيئة اللاعبين لمباراة الغرافة بعد الخسارة الكبيرة أمام الترجي في مونديال الاندية، أشار تشافي إلى أنه سعيد للغاية بالتدريبات التي خاضها الفريق هذا الأسبوع، وقال “حاولنا من خلال التدريبات تحفيز الجانب الذهني وانا سعيد بما قدمة اللاعبون اليوم والأستمرار على هذا النهج.. ونحن لدينا لاعبون مميزون للقيام بذلك”.

وتابع ” لدينا فرصة للفوز بالدوري حتى الآن ونحاول ايجاد الحلول لتذبذب المستوى من فترة لأخرى للوصول للمستوى المرضي والذي يساعدنا على التقدم أكثر وأكثر”.

وأضاف تشافي “ثقتي كبيرة في لاعبي السد الحاليين الكبار والشباب ولا يوجد تفكير في هذه اللحظة في التعاقد مع لاعبين جدد ومن يدري ما سوف يحدث بعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع”.