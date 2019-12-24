رسمياً | جيوسيبي ياكيني يخلف مونتيلا في تدريب فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الإثنين تعيين جوسيبي ياكيني مدرباً جديداً للفريق.

وجاء تعيين ياكيني في أعقاب إقالة فينشينزو مونتيلا من تدريب الفريق بعد الخسارة يوم الجمعة الماضي 1 / 4 أمام روما.

وسبق لياكيني 55/ عاماً/ اللعب في صفوف فيورنتينا، كما تولى تدريب عدة أندية من بينها سامبدوريا وساسولو وأودينيزي وباليرمو وإمبولي وبريشيا.

وذكر فيورنتينا في بيانه “للأسف وضعنا الحالي في جدول الترتيب أجبرنا على هذا التغيير”.

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وأضاف “أخترنا ياكيني لأنه شخص رائع ولديه روابط قوية بفلورنس وفيورنتينا ، الآن علينا العمل سويا للعودة إلى الطريق الصحيح في أسرع وقت ممكن”. وتولى مونتيلا تدريب فيورنتينا منذ بداية الموسم، عائدا بذلك لتدريب الفريق الذي تولى تدريبه خلال الفترة من 2012 حتى .2015

كما درب مونتيلا فرق ميلان وسامبدوريا وإشبيلية.

ويحتل فيورنتينا حالياً المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث حصد 17 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق أربع أنتصارات وخمس تعادلات وتلقى الهزيمة ثماني مرات.