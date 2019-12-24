رياضة | برشلونة في المركز الثالث بقائمة أكثر الأندية تتويجا بالبطولات الأوروبية

وتفوق برشلونة على العديد من الأندية الأوروبية، حيث جاء في المركز الثالث خلق منافسه المباشر ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني برصيد 446 نقطة على مستوى البطولات الأوروبية المختلفة.