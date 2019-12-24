رياضة | ليفربول يخطط لضم نجم دورتموند في انتقالات الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يخطط لضم نجم دورتموند في انتقالات الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





اقترب نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي من ضم اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد رغبة الأخير في الرحيل عن صفوف النادي الألماني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة دون بالون الإسبانية الشهيرة أن إدارة نادي ليفربول تعمل على التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني بأمر من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الذي أكد رغبته في ضم اللاعب الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من الأندية الأوربية الكبري.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند أعلن عن رغبته في الرحيل عن ألمانيا والذهاب لفريق آخر في الدوريات الأوربية الكبري لخوض تحدي جديد بالإضافة إلى منحه الراتب الذي يريده وأكدت الصحيفة أن نادي ليفربول الأقرب لضم نجم دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2020.