رياضة | بعد إنضمام مينامينو لليفربول .. أشهر 8 يابانيين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

5- يونيتشي إيناموتو

على عكس مياتشي، لمع إيناموتو مع أرسنال، لكن تألق الثنائي فييرا وفابريجاس دفع الياباني للذهاب لنادي فولهام، حيث تطزر مستواه كثيراً وأصبح أحد أهم أعمدة الفريق.

4- هيديتوشي ناكاتا

كان أحد أفضل لاعبي آسيا في مطلع الألفية، لمع بشدة في صفوف سيلتيك الإسكتلندي، لينتقل في صيف 2005 نحو بولتون، بيد أن مسيرته مع الفريق تأثرت كثيراً بالإصابات المتتالية.