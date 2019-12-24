رياضة | عاجل.. الزمالك يقترب من حسم أول صفقاته الشتوية

نجح نادي الزمالك، في الحصول على توقيع إسلام صالح لاعب وسط نادي مصر، تمهيدا للتفاوض مع ناديه للحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.

ودخل مسئولو الزمالك، فى مفاوضات مكثفة مع لاعب وسط نادي مصر، خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيع اللاعب عقود لمدة 3 مواسم، لكن الصفقة تتوقف على اتفاق النادي الأبيض مع مسئولي ناديه، على كافة البنود المالية.