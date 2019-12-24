رياضة | التشكيل المتوقع لضمك أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لضمك أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية بين فريق النصر ونظيره ضمك، مساء اليوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر 2019، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.