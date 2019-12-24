الامارات | الظفرة يتأهل لربع نهائي "أغلى الكؤوس" بركلات جزاء ماراثونية

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتأهل لربع نهائي "أغلى الكؤوس" بركلات جزاء ماراثونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ فريق الظفرة دور الثمانية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم أثر فوزه بركلات الترجيح 9-8 على حساب فريق عجمان بعد نهاية الوقت الرسمي والشوطين الاضافيين بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

ووصلت ركلات الترجيحة إلى 10 لكل فريق قبل أن ينجح حارس الظفرة خالد السناني في التصدي للركة الترجيحية العاشرة التي نفذها قائد عجمان راشد مال الله، بينما تكفل مدافع الظفرة عبدالرحمن يوسف في تنفيذ الركلة الخاصة بفريقه بنجاح ليقود "فارس الظفرة" للتأهل لربع النهائي.

وكان فريق الظفرة فجر مفاجآت من العيار الثقيل في الموسم الماضي حينما استطاع أن يشق طريقه ويصل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه قبل أن يخسر اللقب أمام شباب الأهلي.