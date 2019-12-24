شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع اسم محمد محمود من قائمة الانتقالات الشتوية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتخذ الجهاز الفني للأهلي قراراً برفع أسم محمد محمود لاعب وسط الفريق من القائمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي مؤخراً وبالتالي سيحتاج اللاعب لقرابة الـ7 شهور للتعافي من الأن.

ويقيد مسئولو الأهلي كهربا محل محمد محمود في قائمة الفريق المحلية، كما سيتم إضافة أسم كهربا في القائمة الافريقية تمهيداً للاعتماد عليه في مباريات الفريق المحلية والقارية بداية من شهر يناير المقبل.

ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال الميركاتو الشتوى القادم، خاصة وأن اتحاد الكرة قد أكد أنه لا نيه لفتح الاستبدال بعد رفض عدد من الأندية لهذا المقترح ومنها الأهلي.