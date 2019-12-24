شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى في السادسة من مساء اليوم، فريق كرة السلة بالنادي الأهلى مع نظيره الزمالك فى إطار مباريات المرحلة الثانية من البطولة، للفرق من المراكز الأول إلى الثامن.

وتقام المباراة على صالة عبد الله الفيصل بالجزيرة، فى الجولة الثانية من مباريات المرحلة الثانية للمنافسات .

ومن المقرر أن يقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، وفقًا لتعليمات اتحاد كرة السلة .

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كانت آخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت يوم 2 ديسمبر الجارى، فى إياب تحديد المركزين الثالث والرابع بدورى المرتبط، الذى توج به الاتحاد السكندرى، ومن قبلها مواجهة دور الـ16 بكأس مصر، حيث حقق الأهلى المركز الثالث والزمالك حل رابعًا فى ترتيب الفرق.

كما تقام اليوم مباريات الاتحاد السكندرى مع سبورتنج، وسموحة مع الجزيرة، وطلائع الجيش مع مصر للتأمين.