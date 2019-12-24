شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه أبو قير للأسمدة فى قمة الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة بـ القسم الثانى بإقامة لقاء المجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى ولقاء وحيد من المجموعة الثانية بعد وصول المسابقة للمنتصف وبات لكل نقطة حسابها الخاص.

فعلى ملعبه يستضيف أبو قير للأسمدة بقيادة علاء نوح المتصدر فاركو بقيادة أحمد عاشور فى لقاء قوى بين الفريقين، يبحث فيه المستضيف عن الثلاث نقاط للعبور لمنطقة الأمان بعد الخسارة الأخيرة أمام دكرنس بعد أن توقف رصيده عند 12 نقطة، بينما يحاول الفريق الضيف مواصلة عروضه الجيدة وخطف الثلاث نقاط للابتعاد بالصدارة التى يحتلها برصيد 21 نقطة.

كما يلتقى غزل المحلة مع بيلا فى لقاء سهل نسبيًا لأصحاب الأرض الذين يحتلون المركز الثانى بجدول المجموعة برصيد 17 نقطة، بينما يخوض بيلا اللقاء بالشباب بعد رفض الفريق الأول خوض المباريات إلا بعد الحصول على مستحقاتهم المالية وهو ما جعل الإدارة تقوم بتحرير عقود للاعبين الشباب عندًا فى لاعبى الفريق الأول.

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فى الوقت الذى يلتقى فيه بلدية المحلة مع دكرنس فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته فأبناء المحلة فشلوا فى تحقيق الفوز فى آخر مباراتين وهو ما أوقف رصيدهم عند 12 نقطة فى المركز السابع، بينما يخوض دكرنس المباراة فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة ويحاول الأخير التقدم خطوة فى جدول الترتيب بتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، كما يلتقى المنصورة المعدل مع مالية كفر الزيات فى لقاء لا بديل فيه عن الثلاث نقاط لأبناء الدقهلية الذى نجحوا فى تحقيق الفوز على دمنهور بملعب الأخير ورفع رصيدهم إلى 10 نقاط وجعلهم يبتعدوا قليلاً عن منطقة الخطر.

وعلى ملعب عز الدين يعقوب يستضيف الأولمبى بقيادة أحمد الكأس نظيره الحمام المطروحى بقيادة مجدى طلبه فى لقاء متكافئ فالفريق السكندرى يخوض اللقاء فى المركز الثامن برصيد 11 نقطة، بينما يخوض الحمام المباراة فى المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط ويدرك المديران الفنييان خطورة ترتيبهما فى جدول المسابقة لذا فمن المتوقع أن يلعب الفريقان على الهجوم لخطف نقاط المباراة ، وفى لقاء لا يقل عن سابقه يستضيف دمنهور نظيره الرجاء المطروحى فى لقاء متكافئ يحاول فيه أصحاب الأرض عبور النفق المظلم الذى وضعوا أنفسهم فيه بعد الخسارة الأخيرة أمام المنصورة وتوقف رصيدهم عند 14 نقطة، فى الوقت الذى يسعى فيه أبناء مطروح إلى تحقيق الثلاث نقاط بعد الهزيمة الأخيرة أمام فاركو بثلاثية وتقهقر ترتيبهم إلى المركز الثالث بجدول المجموعة.

وفى ختام مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية يستضيف جمهورية شبين صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة نظيره النصر صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط.