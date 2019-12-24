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رئيس ريال مدريد السابق ينافس بيريز فى الانتخابات المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس ريال مدريد السابق ينافس بيريز فى الانتخابات المقبلة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

رئيس ريال مدريد السابق ينافس بيريز فى الانتخابات المقبلة

الخليج 365

قرر فيسنتي بولودا الرئيس الأسبق لنادي ريال مدريد، الترشح لرئاسة النادي الملكي في الانتخابات المقبلة المقرر لها عام 2021.

 

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بولودا أعلن نيته الترشح خلال اجتماع لرابطة رجال الأعمال في إقليم فالنسيا، وأنه يرغب في انتداب 3 لاعبين لتدعيم القائمة الحالية من لاعبي ريال مدريد.

 

وسبق لبولودا رئاسة ريال مدريد بشكل مؤقت عقب استقالة رامون كالديرون في يناير 2009، وحتى تولي فلورنتينو بيريز في يونيو ن نفس العام.

 

يذكر أن بيريز لم يجد أي منافسة على رئاسة ريال مدريد منذ توليه المنصب عام 2009.

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