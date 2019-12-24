طنطا يستضيف أسوان في عقر داره

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جدة - عمرو شويل يستضيف نادى طنطا نظيره أسوان فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل أبناء السيد البدوى مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق بالجولة الماضية فيما خسر أسوان بهدف دون رد من الانتاج الحربى فى إطار نفس الجولة .
ويحتل نادى طنطا المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يقبع نادى أسوان بالمركز الاخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع طلائع الجيش.
ويسعى أيمن المزين المدير الفنى لطنطا لخطف النقاط الثلاث من أنياب تماسيح النيل للهروب من دوامة التعادلات التى تطارد فريقه منذ بداية الموسم ويبدو التشكيل المتوقع لأبناء السيد البدوى فى مباراة اليوم مكون من : "إسلام طارق ومحمد الشاذلي و محمد العشري و محمود مسعود و ايهاب سمير وحسام غالي و وليد عادل و محمود كابونجا و أحمد الالفي و حمد فهمي و الحسن ضيوف".
فى المقابل يتمسك مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان بالعودة للصعيد بنتيجة إيجايبة للخروج من دوامة النتائج السلبية التى تحاصره منذ بداية الموسم ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام طنطا مكون من : "مسعد عوض - طارق أبو العز - محمد جابر ميدو - إبراهيم القاضي - محمود نعيم -حسن يوسف - هيثم الفيل - موسى داو - عبد الرحمن جبنة - فادي فريد ومحمد الصباحي".
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