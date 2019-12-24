شكرا لقرائتكم احتفالات الكريسماس تؤجل صفقة مهاجم الأهلي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تؤجل احتفالات الكريسماس في أوروبا حسم النادي الأهلي لملف المهاجم الأجنبي الجديد، حيث من المفترض أن يسافر مندوب أهلاوي لإنهاء الصفقة، حيث لازال النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو المرشح الأول لتدعيم الهجوم الأحمر.

وسبق وأرسلت إدارة الأهلي عرضاً رسمياً لشراء ايليكي مقابل 2 مليون دولار وهو الأمر الذي سيكون على حساب الأنجولي جيرالدو، خاصة أن قيد ايليكي يستلزم تسويق واحد من الخماسي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق، إلا أن الأقرب للرحيل هو الجناح الأنجولي الذي خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ورشح فايلر ايليكي على إدارة ناديه، خاصة أنه سبق وأشرف على تدريبه اثناء توليه المسئولية الفنية للفريق السويسري قبل انتقاله لتدريب الأهلي، وطلب لوزيرن في المفاوضات المبدئية الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار للاستغناء عن ايليكي، وهو المبلغ الذى يفوق ميزانية الأهلى الموضوعة لملف المهاجم الأجنبي، في الوقت الذي تضع إدارة الأهلي العديد من البدائل تحسباً لفشل صفقة ايليكي منهم النيجيري انطوني اكبوتو مهاجم الاتحاد المنيستري التونسي و الزيمبابوى نوكس متوزوى مهاجم نادى جولدن اروس وهداف الدوري الجنوب أفريقى.