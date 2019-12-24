رضا عبد العال : "فايلر" مدرب عالمي و كشف كل مدربين مصر

أكد الكابتن "رضا عبد العال" المديرالفني لنادي بلدية المحلة ونجم الأهلي والزمالك السابق إن الأهلي حسم تتويجه ببطولة الدوري العام للمرة الـ 42 . وقال "عبدالعال" خلال فيديو عبر قناته "الرسمية" بموقع "يوتيوب" : "فايلر" مدرب عالمي و كشف كل مدربين مصر،وقضى على كل المنافسين Advertisements وتابع : الأهلي حسم الدوري وعلى الفرق المتبقية الصراع على المراكز المؤهلة للكونفيدرالية والمنافسة للهروب من الهبوط .

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