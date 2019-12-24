شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربى اليوم الثلاثاء 24 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ونستعرض فى التقرير التالى 5 معلومات حول مواجهة الزمالك والإنتاج.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

طاقم حكام الزمالك والإنتاج الحربى

أحمد الغندور حكمًا للساحة وأحمد توفيق وشريف عبد الله مساعدين ومبروك نبيل حكمًا رابعًا.

موقف الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى

ويحتل الزمالك، المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري قبل تلك الجولة برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى بينما يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة وهو فى المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد خوضه 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيوه 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

كارتيرون يعتمد على 21 لاعبًا فى معسكر لقاء الإنتاج الحربى

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى فى حراسة المرمى.

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محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافى - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحى فى خط الوسط.

مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم .

التشكيل المتوقع للإنتاج أمام الحربى

فيما من المتوقع أن يدخل الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من: "عامر عامر فى حراسة المرمى، أحمد شديد قناوى، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي ، امادو نياس، محمود عادل، موسى دياورا، محمد عادل ، علاء سلامة، باسم مرسى".