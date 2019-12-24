شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزارة الرياضة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف تفاصيل ماراثون زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرًا صحفيًا اليوم، للإعلان عن ماراثون زايد الخيرى في نسخته السادسة بأحد فنادق التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الماراثون الذي يقام بالسويس الجمعة المقبل.

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كانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري الذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.