شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعجل الأندية لإرسال مقترحات تعديل اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من الأندية سرعة إرسال المقترحات الخاصة بلائحة النظام الأساسي من أجل إنهاء بنود اللائحة الجديدة ومشاركة الأندية فيها من أجل تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية في الفترة المقبلة وعلي رأسها شروط الترشح لانتخابات الجبلاية المقرر إقامتها نهاية العام المقبل في أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر وذلك من أجل معرفة الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط والتجهيز في الدعاية الخاصة به.

وعلم ”الخليج 365” أن اللجنة الخماسية استعانت بأحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق في المشاركة في وضع لائحة النظام الأساسي وبنود الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

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يذكر أن اللجنة الخماسية اجتمعت مؤخرًا بسارة ساليمون مسئولة "فيفا" من أجل مناقشة التعديلات الجديدة على اللائحة.