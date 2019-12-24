شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يناقش ملف انتقالات الشتاء بعد مواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو أسوان جلسة خاصة مع مجدي عبد العاطي المدير الفني لأبناء الجنوب، عقب مواجهة طنطا التي تقام اليوم على استاد طنطا الرياضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام، من أجل مناقشة ملف تدعيمات الشتاء.

ويحاول أسوان ضم مهاجم جديد في ميركاتو يناير، وذلك لتدعيم خط هجوم أبناء الجنوب، في ظل تأكد غياب أحمد عبد الظاهر مهاجم الفريق الأسواني لنهاية الموسم، بعد تعرضه لإصابة بالقطع في الرباط الصليبي، وستكون الأولوية في الاختيارات لأصحاب الخبرات والأقل سعرًا حيث يعاني أسوان من أزمة مادية ونقص في الموارد، حيث لا يمتلك أبناء الجنوب طبيب خاص بالفريق.

وكان أسوان قد طلب استعارة حازم مرسى مهاجم الإسماعيلي الصاعد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدون مقابل نظرًا للظروف المالية الصعبة التي يعيشها تماسيح النيل، ولم يتلقى مسئولو أسوان رد حتى الآن على هذا العرض.

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على صعيد آخر يحضر اللواء أحمد سليمان رئيس أسوان مباراة اليوم أمام طنطا، لتحفيز ودعم اللاعبين في اللقاء المرتقب، ويحتل أسوان المركز الـ 18 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 8 مباريات، فاز أسوان في مباراة وتعادل في اثنتين، وتلقى أبناء الجنوب الهزيمة في 5 مباريات.