محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: قال رضا عبد العال المدير الفني لنادي بلدية المحلة ونجم الأهلي والزمالك السابق إن النادي الأحمر حسم تتويجه ببطولة الدوري العام للمرة الـ 42 . وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز. وأضاف عبد العال " فايلر مدرب الأهلي كشف كل مدربين مصر ، فايلر قضى على كل المنافسين ". وواصل " عايز أعرف الناس الكومبارس الموجودة ديه وبتدرب إزاي مش قادرة على الراجل ده وهي معاها فرق كبيرة". Advertisements وأكمل " الأهلي حسم الدوري وعلى الفرق المتبقية الصراع على المراكز المؤهلة للكونفيدرالية والمنافسة للهروب من الهبوط ". وحلل مدرب البلدية " الاتحاد استحوذ في الشوط الأول بدون أنياب ولكن تألق أحمد الشيخ منح التفوق للأهلي، نجم جديد قادم بقوة ". وأنهى " فايلر مدرب عالمي، منح الفرصة للجميع وجهو الفريق بالكامل، هذا هو مدرب كرة القدم العصري".

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كانت هذه تفاصيل خبر "فايلر قضى على الكومبارس ومحدش قادر عليه".. عبد العال يعلق على رباعية الأهلي في الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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