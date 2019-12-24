الاتحاد السكندري يعترض على التحكيم.. والأهلي يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، أداء التحكيم في مبارة الأهلي بعد خسارة زعيم الثغر برباعية نظيفة في الجولة العاشرة للدوري المصري مساء الإثنين التي أدارها طارق مجدي.

وقال مصيلحي في تصريحات هاتفية لقناة "القاهرة والناس" بعد المباراة: "تعرضنا للظلم للمرة الثالثة هذا الموسم بسبب التحكيم، هدف أحمد رفعت في الشوط الأول لم يُحتسب بدون سبب".

وأضاف: "الهدف الأول للأهلي جاء في الدقيقة الـ45+2 رغم احتساب دقيقتين فقط كوقت محتسب بدلا من الضائع، والهدف الثالث جاء من تسلل واضح وقضى على فريق الاتحاد في المباراة".

وتابع: "أجريت اتصالا هاتفيا مطولا مع جمال الغندور (رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة) بعد المباراة لإبداء اعتراضي، ووعدني أن الأمور ستتحسن مع تطبيق تقنية الفيديو (الفار)، لكنها مباراة وانتهت".

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من جانبه، رد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على انتقادات الاتحاد السكندري لأداء التحكيم في المباراة قائلا: "الاتحاد قدم مباراة جيدة في الشوط الأول لكن الأهلي كان الأفضل في الثاني".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم": "نعم دخلنا المباراة متأخرًا لكننا تمكنا من تحقيق الفوز في النهاية، وعلينا العمل على تفادي ذلك الأمر لتجنب استقبال أهداف مع بداية المباراة".

وأوضح: "من وجهة نظري الشخصية يجب تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري من أجل تحقيق العدالة على جميع الأندية في المنافسة، انظروا للأمور التحكيمية في أوروبا التي تعتبر مقبولة إلى حد كبير".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "لا نريد الحديث عن أي شيء خارج الملعب، نريد الحفاظ على تركيزنا في المباريات دون النظر لأمور فرعية، لأن الدوري لا يزال طويلا ولم نتتم الربع الأول منه حتى الآن".