سيد عبدالحفيظ يعلق على الصفقة الأخيرة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن آخر صفقة متاحة للنادي في يناير المقبل المنتظر إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم محمود عبدالمنعم كهربا في صفقة انتقال حر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لـ"أون سبورت" إن النادي يضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، مضيفًا: ""لن نستبق الأحداث، دعونا ننتظر، وسنعلن في وقتها بعد الاتفاق رسميا".

ويحق للأهلي استبدال لاعبَين فقط خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى له ثلاثة مقاعد في القائمة الأفريقية بعد قيد المدافع سعد سمير مؤخرًا.

يُذكر أن الأهلي في قائمته حاليًا خمسة لاعبين أجانب وهم: المغربي وليد أزارو، المالي أليو ديانج، التونسي علي معلول، النيجيري جونيور أجايي، والأنجولي جيرالدو.