خلال ساعات.. بعثة منتخب مصر للملاكمة تصل القاهرة

تصل فجر اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر للملاكمة قادمة من أذربيجان عقب الانتهاء من المعسكر المغلق الذي اقيم خلال الفترة من 9 إلى 23ديسمبر الحالي، استعداد لبطولة أفريقيا المقرر لها فبراير المقبل فى السنغالوالمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
ومن المقرر ان يدخل المنتخب معسكر السبت المقبل، ويستمر حتي السادس من يناير المقبل.
وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من، محمدجلال وصبرى جمال و عمر العوضى و على عمرو و أحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار وأحمد الصاوى ويسرى رزق ومصطفى فهمى .
ويسعى الاتحاد المصري للملاكمة بقيادة محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد وعضو اللجنة الاولمبية لحجز بطاقة التاهل الي اولمبياد طوكيو 2020.
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