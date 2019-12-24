رسمياً | خافيير تيباس رئيساً لربطة الدوري الإسباني “الليغا”

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، الإثنين، فوز خافيير تيباس برئاسة الرابطة بالتزكية لمدة أربع سنوات مقبلة.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي لرابطة (الليغا)، “خافيير تيباس رسمياً رئيس لالليغا للسنوات الأربع القادمة”.
وأضاف، “اعتمدت اللجنة الإنتخابية المنعقدة اليوم، بعد تقديم ترشيح واحد لرئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم للمحترفين، خافيير تيباس كرئيس لليغا لمدة أربع سنوات، دون الحاجة إلى عقد جمعية عامةغير عادية”.
وأوضحت، “يقوم الأمين العام للجنة الانتخابية بإبلاغ القرارات المعتمدة لتيباس وللأندية التابعة لليغا”.
وكان تيباس قد تقدم بإستقالته من نفس المنصب يوم 2 ديسمبر الأول الجاري، وغرد وقتها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، “أتقدم بإستقالتي من رئاسة الليغا لفتح الباب أمام الإنتخابات على منصب رئيس الرابطة وسأترشح لها”.
تيباس (57 عامًا)، تولى رئاسة رابطة الدوري الإسباني منذ 2013، وكانت فترة ولايته الماضية تنتهي في 2020، وقد دخل في مجموعة خلافات في الفترة الأخيرة مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني للعبة أدت لتوتر الأجواء المحيطة ببطولة (الليغا).
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