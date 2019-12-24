رسمياً | شتوتجارت الألماني يقيل مدربه تيم والتر

أعلن نادي شتوتجارت المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني اليوم الإثنين عن إقالة مدربه تيم والتر رغم وجود الفريق في أحد المراكز المؤهلة للبوندسليجا.
وتولى والتر المسؤولية في الصيف الماضي بعد هبوط شتوتجارت بطل البوندسليجا في 2007، إلى الدرجة الثانية.
ولكن تراجع النتائج في الفترة الأخيرة أدى إلى الإطاحة بالمدرب حيث حقق الفريق ثلاثة إنتصارات فقط في أخر عشر مباريات.
ويحتل شتوتجارت المركز الثالث بالدرجة الثانية بالتساوي مع هامبورج الوصيف وبفارق ثلاث نقاط عن أرمينيا بيليفيلد المتصدر.
وأوضح شتوتجارت أنه لم يحدد بعد هوية المدرب الجديد.
ويستأنف شتوتجارت تدريباته في السادس من يناير المقبل على أن يخوض الفريق مباراته الأولى عقب انتهاء فترة العطلات الشتوية في 29 من الشهر نفسه في مواجهة هايدنهايم.
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