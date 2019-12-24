الفرنسي كيليان مبابي يخضع لفحوصات طبية في مستشفى سبيتار بقطر

وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول بنادي باريس سان جيرمان من أجل العلاج والخضوع لبعض الفحوصات الطبية، ليكون جاهزاً بقوة لإستئناف مباريات الدوري الفرنسي الذي توقف مؤخراً كحال غالبية الدوريات الأوروبية.

ويخضع مبابي لبرنامج علاج طبيعي مكثف وتأهيل للمرحلة القادمة التي يعول فيها جمهور النادي وأيضاً الجهاز الفني لسان جيرمان كثيراً عليه من أجل الحفاظ على صدارة الفريق للقب بطولة الدوري الفرنسي، وأيضا دوري أبطال أوروبا الذي سيواجه خلاله الفريق بروسيا دورتموند الألماني في دور الستة عشر .

واختار مبابي مستشفى سبيتار للعلاج واجراء الفحوصات الطبية نظراً للسمعة العالمية التي يتمتع بها المستشفى والذي شهد في السابق علاج أكثر من لاعب من نجوم سان جيرمان مثل الإيطالي ماركو فيراتي والنجم البرازيلي نيمار .

ورحب الدكتور عبدالعزيز جهام الكواري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمستشفى سبيتار باللاعب أثناء إستقباله متمنياً له طيب الأقامة.

فيما صرح مبابي قائلاً “سبيتار شيء لا يصدق، لأن كُل ما يحتاجه الرياضيون للتعافي موجود بشكل إستثنائي، لذلك هو المكان الأنسب لأي رياضي يبحث عن العلاج المثالي من الإصابات الرياضية او التعافي من الإجهاد الرياضي “.

وخاض النجم كيليان مبابي مؤخراً مباراته رقم 200 في مسيرته الكروية، خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان مع ضيفه أميان، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي.

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ولعب مبابي مباراة باريس سان جيرمان وأميان التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس، وسجل هدفين من الرباعية، بالإضافة إلى هدفين من ماورو إيكاردي ونيمار دا سيلفا.

ووصل مبابي إلى المباراة رقم 200 له مع منتخب فرنسا والأندية التي لعب معها وهي موناكو وباريس سان جيرمان رغم بلوغه سن 21 عاماً فقط حتى الآن ،وخلال المباريات التي خاضها اللاعب الملقب بـ”النينجا” ساهم بـ 177 هدفاً، بمعدل هدف في كُل 79 دقيقة.

كان مبابي قد بدأ مسيرته الكروية في عام 2015 لكنه فشل في تسجيل أي هدف في 4 مباريات، قبل تطوره بشكل لافت في عام 2016 بإحرازه سبعة أهداف في 25 مباراة.

بدأ مبابي في التألق الكبير في عام 2017 عندما أحرز 33 هدفاً في 62 مباراة، و34 هدفاً في 60 مباراة خاضها في عام 2018، ويمتلك الفرنسي أفضل سجل له خلال العام الحالي 2019 بإحرازه 44 هدفاً في 49 مباراة.

يذكر أن مستشفى سبيتار بات قبلة نجوم الكرة والرياضة حول العالم بفضل تميّزه في مجالات الطب الرياضي والعلاج الطبيعي والعلوم الرياضية وجراحة العظام وإعادة التأهيل، حيث ينفرد مستشفى سبيتار بتقديم باقة متكاملة من أفضل الخدمات الطبية لتلبية إحتياجات رياضة كرة القدم والأندية والاتحادات الرياضية في دولة قطر، كما يقدم المستشفى خدماته المتميزة لنخبة من ألمع الرياضيين العالميين بشكل دوري.

وفي عام 2009، حصل مستشفى سبيتار على الأعتماد الرسمي من قبل مركز التقييم والأبحاث الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتباره مركزاً للتميّز في الطب الرياضي.