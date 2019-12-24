رياضة | قبل مواجهة الإنتاج الحربي ضد الزمالك .. تفوق كاسح للأبيض على العجلات الحربية

ظهر التعادل السلبي في مناسبة وحيدة بين الفريقين، وتعود للدور الثاني من موسم 2017-2018، وتحديداً يوم 14 يناير عام 2018.

على صعيد بطولة كأس مصر، تقابل الفريقان في ثلاثة مناسبات فاز بها الزمالك جميعاً، في عام 2013 وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة، وعام 2018 وفاز بثلاثية مقابل هدف، ثم في عام 2018 مرة أخرى لحساب موسم 2018-2019 وفاز الزماك بثنائية دون رد.