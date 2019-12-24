رياضة | فايلر يبدأ عهده مع الأهلي بأرقام قياسية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يبدأ عهده مع الأهلي بأرقام قياسية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في مواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب الفوز على منافسه على الصدارة الاتحاد السكندري، برباعية نظيفة.

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا على الاتحاد السكندري، برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، حيث تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، قبل أن يضيف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وأحرز وليد أزارو الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، قبل أن يختتم علي معلول أهداف الأهلي، بإحرازه الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من المباراة.

ورفع الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني رصيده إلى 24 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، من 8 مباريات، فيما ظل الاتحاد السكندري، بمركزه الثاني برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.

ونجح فايلر، في قيادة الأهلي لتحقيق فوزه الثامن على التوالي بالدوري العام، ومواصلة نتائجه المميزة تحت القيادة السويسرية هذا الموسم.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب للسويسري رينيه فايلر مع الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية من خلال التقرير الآتي:- Advertisements

وتولى فايلر، القيادة الفنية للنادي الأهلي، في أغسطس الماضي عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي أُقيل من منصبه بسبب الخروج من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

وقاد فايلر، الأهلي منذ توليه المسئولية الفنية في 14 مباراة سواء محليًا أو إفريقيًا، حقق الفوز في 13 لقاء، والهزيمة في مباراة وحيدة.

وكانت الهزيمة الوحيدة التي تلقاها فايلر، أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، بالمباراة التي أقيمت بالملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما حقق فايلر، بطولة السوبر المصري على حساب الزمالك، والتي فاز فيها بثلاثية مقابل هدفين، ليتوج بأول ألقابه مع الأحمر بالرغم من إكماله شهرًا في قيادة الفريق.

ويستضيف النادي الأهلي، نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، يوم السبت 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.