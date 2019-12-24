رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تستكمل اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر باقي منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات جديدة عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس الإثنين.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري أمس في الدوري المصري الممتاز واستطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة يصل رصيد النادي الأهلي إلى 24 نقطة ليستمر في تصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن بينما يقف رصيد نادي الاتحاد السكندري عند 20 نقطة ليتواجد في المركزي الثالث.

باقي مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري وتلعب اليوم ثلاث مباريات أخرى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز أبرزهم مبارة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات اليوم كالآتي: