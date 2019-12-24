رياضة | قبل مواجهة الزمالك.. كيف كانت نتائج الإنتاج الحربي في الدوري هذا الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة الزمالك.. كيف كانت نتائج الإنتاج الحربي في الدوري هذا الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون مع فريق الانتاج الحربي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك امام سموحة :- وكان قد تعادل فريق الزمالك بالجولة الماضية مع فريق سموحة في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي بنتيجة 0-0، وأضاع لاعبو القلعة البيضاء العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء.

ترتيب الزمالك والانتاج الحربي في الدوري العام :- ويحتل فريق الانتاج الحربي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط ولكن بأقل مباراة عن الفريق الأبيض. Advertisements

نتائج الإنتاج الحربي هذا الموسم في الدوري المصري :- ونجح نادي الإنتاج الحربي بتحقيق الفوز على فريق مصر بالجولة الأولى بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعرض لهزيمة قاسية من فريق الأهلي بالجولة الثانية بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

وخسر أيضاً الفريق الحربي المباراة الثالثة في الدوري العام من فريق المقاولون العرب بنتيجة 1-0، ولكنه عاد إلى طريق الانتصارات عبر بوابة فريق إنبي بنتيجة هدف نظيف، وخسر من فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

وتعادل الفريق في مباراتين متتاليتين أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة سلبية وانتم فريق سموحة بنتيجة هدف لكل فريق، وحقق انتصارين متتاليين قبل مواجهة الزمالك بنتيجة هدف نظيف على حساب فريقي طنطا وأسوان.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة في 8 مباريات خاضها هذا الموسم وحقق الفوز في جميعها، وكانت آخر الانتصارات على حساب فريق الاتحاد السكندري بنتيحة أربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.