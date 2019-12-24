رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة| مواعيد مباريات برشلونة Barcelona

وتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 37 عقب سقوطه بالتعادل السلبي أمام أتليتك بلباو، لحساب نفس الجولة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة برشلونة المقبلة عقب ختام موسمه في 2019 من خلال التقرير الآتي:-

ومن المنتظر أن يبدأ برشلونة الإسباني، عامه الجديد عندما يحل ضيفًا على إسبانيول، يوم 4 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لليجا.