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رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة| مواعيد مباريات برشلونة Barcelona

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة المقبلة| مواعيد مباريات برشلونة Barcelona والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:33 ص

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بوابة الخليج 365

محمد الصو

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة إرنيستو فالفيردي المدير الفني، مبارياته خلال عام 2019، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب والتأهل من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة، في الفوز على ألافيس برباعية مقابل

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 هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني برصيد 37 عقب سقوطه بالتعادل السلبي أمام أتليتك بلباو، لحساب نفس الجولة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة برشلونة المقبلة عقب ختام موسمه في 2019 من خلال التقرير الآتي:-

ومن المنتظر أن يبدأ برشلونة الإسباني، عامه الجديد عندما يحل ضيفًا على إسبانيول، يوم 4 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لليجا.

وتُقام مباراة برشلونة وإسبانيول، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتُذاع مباراة برشلونة وإسبانيول، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية. 

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