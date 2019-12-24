رياضة | مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:22 ص
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حسام مجدي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب السلام.
القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز
وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة "تايم سبورتس".
تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم :مصطفى محمد
تشكيل الإنتاج الحربي المتوقع ضد الزمالك اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد شديد، معاذ الحناوي، محمد بازوكا، أحمد مجدي
خط الوسط: امادو نياس، محمود عادل، موسى دياورا، محمد عادل
خط الهجوم: علاء سلامة، محمد رجب
ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز
ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.
بينما يتواجد نادي الإنتاج الحربي في المركز السادس من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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