شكرا لقرائتكم نادي مصر يستدرج المقاصة في استاد الكلية الحربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج نادى مصر نظيره مصر المقاصة فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها نادى مصر بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المقاصة مع طنطا بهدف لكل فريق .

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 4 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف ، فيما يحتل المقاصة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً .

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وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الثانى فى المسابقة واستغلال تعثر الفريق الفيومى هذا الموسم ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاصة مكون من : " عصام ثروت وعلاء عطا وميشيل ترمانيني، ومحمود شبانة ومصطفى كالوشا وهشام عبد الحميد ومحمود رامبو، وأحمد يوسف ومحمد جمال تريكة، وكليف نياكيا ومصطفى سلطان"

على الجانب الأخر شدد جهاز الكرة بالمقاصة على لاعبيه ضرورة تلافى الاخطاء الدفاعية التى تكلف شباك الفريق أهدافاً سهلة ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة فى مباراة اليوم مكون من : "أحمد عادل عبدالمنعم -عاصم سعيد – عصام صبحى - أحمد ياسين - محمد كنارية - مصطفى شبيطة – خالد اوتشو- حسني فتحي - اودو موسيس- صلاح أمين - صلاح عاشور".