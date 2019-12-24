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انطلاق البطولة العربية للرماية بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للرماية بالإمارات بمشاركة مصر  على صعيد البندقية والمسدس.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة كلاً من: شيماء حشاد والزهراء شعبان وهديل السيد مخيمر في البندقية سيدات، وأسامة السيد ومحمد حمدي عبد القادر ويوسف حلمي على صعيد الرجال.

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أما فى منافسات المسدس فيشارك كل من سامى عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف ومسكات على، ويرأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد.

 

 

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