شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية للرماية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للرماية بالإمارات بمشاركة مصر على صعيد البندقية والمسدس.
وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة كلاً من: شيماء حشاد والزهراء شعبان وهديل السيد مخيمر في البندقية سيدات، وأسامة السيد ومحمد حمدي عبد القادر ويوسف حلمي على صعيد الرجال.
أما فى منافسات المسدس فيشارك كل من سامى عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف ومسكات على، ويرأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد.
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