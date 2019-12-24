شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية فى مواجهة بوركينا فاسو اليوم بدورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، تصحيح الأوضاع في دورة شمال أفريقيا بمواجهة منتخب بوركينا فاسو بعد الخسارة في اللقاء الأول أمام الجزائر في البطولة الودية المقامة بتونس.

وتترأس الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة المنتخب، وتضم البعثة 21 لاعبة، وهم: إلهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم وندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريك وهاجر أحمد وشروق إبراهيم وأمل نصر وإيمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت وإسراء فرج وبسمة محمد وأميرة محمد وندى الغريب وهاجر أحمد ونادية رمضان المحترفة بالدوري الأمريكي، فيما يضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف ومصطفى منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط أحمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد إداري، كما يضم الجهاز الطبي الدكتور أحمد بسيوني والدكتورة هبة الله محمود وشريف عبد النعيم مسئول المهمات.