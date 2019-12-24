الامارات | 5 دقائق تكفي العين لتجاوز عقبة دبا الحصن في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دقائق تكفي العين لتجاوز عقبة دبا الحصن في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى فريق العين بإحراز هدفين في مرمى دبا الحصن، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، أمس، بدور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة. وأحرز «الزعيم» الهدفين في خمس دقائق فقط في نهاية الشوط الأول من المباراة، عن طريق جمال معروف والبرازيلي كايو. وهذه أول مباراة للمدرب العراقي المؤقت، فهد غازي، الذي دشن مهمته بنجاح وحجز بطاقة ربع النهائي.

وكان دبا الحصن قد صمد 40 دقيقة من الشوط الأول، بعد أن أغلق كل المساحات أمام العين، لم تشهد أي هجمات خطرة لـ«الزعيم»، أو أي وصول للمرمى بسبب الخطة الدفاعية المحكمة لمتصدر دوري الدرجة الأولى ومدربه سليمان البلوشي.

وكانت الـ40 دقيقة الأولى من المباراة شهدت سيطرة ميدانية لفريق العين، لكن الخطورة كانت لدبا الحصن، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة عن طريق المتميز رافائيل سانتياغو، الذي سدد أكثر من كرة على مرمى العين تصدى خالد عيسى لإحداها ببراعة، وخرجت أخرى بعيداً عن المرمى، كما شكل رودريغو سوزا خطورة حقيقية على مرمى العين بتحركاته، لكن لم تصب المرمى بسبب قلة الكثافة الهجومية.

في المقابل، نجح جمال معروف نجم اللقاء في اختراق دفاع دبا الحصن في الدقيقة الأولى، وأحرز خلالها الهدف الأول من انفراد تام بالمرمى. وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، التي أكدت صحة الهدف بعد أن كان المساعد الثاني للحكم قد رفع راية التسلل ليتقدم العين بالهدف الأول في المباراة.

وبعدها بدقيقتين نجح اللاعب نفسه في اختراق خط الدفاع ولعب الكرة من أعلى الحارس، لكنها وجدت مدافع دبا الحصن الذي أخرجها من على خط المرمى، لكن تابعها البرازيلي كايو برأسه في المرمى، معلناً هدف العين الثاني، ونهاية الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدفين.

وحاول دبا الحصن في الشوط الثاني الوصول إلى مرمى العين، وإحراز هدف تقليل الفارق لكن لم ينجح في الوصول إلى مرمى خالد عيسى، رغم الخطأ الكبير الذي ارتكبه الحارس في الشوط الثاني، ورميه الكرة في ظهر مهاجم دبا الحصن لتسقط أمام مهاجم دبا الثاني، ويسدد في المرمى الخالي، لكنها وجدت المدافع مهند العنزي، الذي أخرج الكرة قبل أن تتخطى خط المرمى.

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وحاول دبا بأكثر من هجمة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز العين بهدفين دون مقابل.

- جمال معروف

وكايو سجلا

هدفي العين في آخر

5 دقائق من الشوط

الأول.