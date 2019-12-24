شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: الفوز على الاتحاد يساوي 6 نقاط.. وأعتز بجمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري، مساء الاثنين، برباعية دون رد، موضحا أن الجميع يجتهد لتقديم أفضل ما لديه فوق أرض الملعب.

وأكد "الشيخ" في تصريحات عقب اللقاء أن فوز الأهلي يساوي 6 نقاط على حساب منافس قوي، قدم مردودًا جيدًا في المباريات الماضية، جعله في المركز الثالث حاليًّا، وهو ما دفع الأهلي إلى خوض المباراة بتركيز كامل لمواصلة التربع على قمة الدوري.

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أضاف أنه يعتز بجمهور الأهلي ويسعى لإسعاده، معربًا عن أمله بالوجود في التشكيل الرئيسي في المباريات المقبلة، وتقديم أفضل ما لديه للنادي وجماهيره.

ولفت إلى إن الفريق أغلق ملف الدوري من أجل الاستعداد لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.

واختتم الشيخ بالحديث عن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه يتعامل مع الجميع بطريقة واحدة، ولا فرق عنده بين لاعب أساسي وبديل، ويمنح الثقة لكل العناصر.