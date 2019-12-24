عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيورنتينا الإيطالي يعلن تعيين ياكيني مدربا خلفا لمونتيلا

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، الإثنين، تعيين جوزيبي ياكيني، مدربًا جديدًا للفريق، خلفا للمدرب المُقال فينتشينزو مونتيلا.



Advertisements

وقال النادي في بيان رسمي مقتضب: "يعلن فيورنتينا تعيين جوزيبي ياكيني مدربًا جديدًا للفريق".

وتراجع أداء فيورنتينا هذا الموسم حيث يحتل الـ"فيولا" المركز الـ15 في الدوري الإيطالي، ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار في المسابقة منذ 30 أكتوبر.

وسيبدأ المدرب في العمل مع الفريق في 29 من الشهر الجاري، وستكون المباراة الأولى له تحت قيادته في 6 من يناير في مواجهة بولونيا.