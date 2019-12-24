شكرا لقرائتكم منتخب مصر للكرة النسائية يبحث عن تصحيح الاوضاع بمواجهة منتخب بوركينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، عن تصحيح الاوضاع في دورة شمال أفريقيا بمواجهة منتخب بوركينا فاسو بعد الخسارة في اللقاء الأول امام الجزائر في البطولة الودية المقامة بتونس.

وتترأس الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة المنتخب، وتضم البعثة 21 لاعبة، وهم: الهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم و ندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريك وهاجر احمد وشروق ابراهيم وامل نصر وايمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت واسراء فرج وبسمة محمد واميرة محمد وندى الغريب وهاجر احمد و نادية رمضان المحترفة بالدوري الامريكي ،فيما يضم الجهاز الفني حسين عبد اللطيف ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط احمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد اداري ، كما يضم الجهاز الطبي الدكتور احمد بسيوني والدكتورة هبه الله محمود وشريف عبد النعيم مسىؤل المهمات.