شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يفقد لقبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

جرد فريق أبها نظيره التعاون من لقب كأس الملك السعودي لكرة القدم، بعدما أقصاه أمس من دور ال16 بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير سلطان في أبها ليغادر«سكري القصيم» البطولة التي حصل على لقبها في الموسم الماضي بعد فوزه على الاتحاد 2-1.

أحرز هدف المباراة أحمد النجعي في الدقيقة 1، وتقام اليوم الثلاثاء مباراة واحدة بنفس الدور تجمع النصر بمضيفه ضمك على الملعب نفسه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يفقد لقبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.