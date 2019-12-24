الشارقة والعين وبني ياس والظفرة إلى ربع النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الشارقة بطل الدوري بصعوبة بالغة إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه على حتا العنيد بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

سجل للشارقة في الوقت الأصلي الحسن صالح في الدقيقة 34، وأدرك حتا التعادل برأسية عبدالله الصيعري في الدقيقة 71، وفي ركلات الترجيح سجل للشارقة شوكوروف وكورنادو الذي خرج مصاباً بعد التسديد، ومحمد الشحي، وميلوني، وأهدر ريكاردو غوميز، وسجل لحتا عبدالله الصيعري، ووليد أحمد، وعبدالله خميس، وأهدر البرازيلي أمور، وماهر جاسم.

وتأهل العين إلى ربع النهائي بفوزه على دبا الحصن من الدرجة الأولى بهدفي جمال معروف(41) والبرازيلي كايو كانيدو( 45).

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كما تأهل الظفرة وصيف النسخة الماضية بفوزه على عجمان بعد ماراثون ركلات الترجيح 9-8، إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي صفر-صفر.

وفي ركلات الترجيح أهدر للظفرة حارس المرمى خالد السناني وخالد علي، ولعجمان وحيد إسماعيل الذي شارك في آخر دقيقة من الوقت الإضافي من أجل التسديد، ومحمد سبيل، وراشد مال الله.

وشهدت ركلات الترجيح تسديد 11 لاعباً من كل فريق بمن فيهم حارسا المرمى.

كما تأهل بني ياس بتخطيه الفجيرة بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة عبر الإسباني كوندي، احتاج إلى تقنية «الفار» لتأكيده.