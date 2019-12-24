شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مكثف بمهرجان الظفرة 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل مهرجان الظفرة 2019 فعاليات دورته ال13، والتي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

ويشهد المهرجان مع اقتراب ختام دورته الحالية، حضوراً مكثفاً من الجمهور الإماراتي والخليجي من مختلف الفئات، كما شهد السوق التراثي ارتفاعاً في المبيعات، وجاءت في صدارة المبيعات العطور والدخون، والمشغولات التقليدية، بالإضافة إلى الأكلات التراثية والشعبية، ويعرض مجلس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية-أبوظبي، ركناً للملابس التقليدية والتراثية الإماراتية، وآخر للخناجر، بهدف تعريف جمهور المهرجان من مقيمين وسياح بتراث الدولة.

ويقوم المشاركون في أشواط مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة، بتجهيز عبوات مليئة بالزعفران المخلوط بالماء أو ماء الورد، وتبقى بأيديهم لحين إعلان نتائج المنافسات، حيث يسارع الحاصلون على المراكز الأولى بتخضيب الإبل بالزعفران (رشقها ودهنها)، تعبيراً عن الفرح.

ويعتبر تخضيب الإبل الفائزة بالزعفران من العادات القديمة المرتبطة بمزاينات الإبل وسباقات الهجن، حيث يرمز نثر الطيب الأصلي إلى الفرح والبهجة، والتمييز بين المطية العادية والأخرى الفائزة، ويبقى منثوراً على وجه الناقة لأكثر من أسبوع، ولا يتم رش مسحوق الزعفران إلا على الإبل الأصايل، إذ لا يستخدم مع الهجن، فالزعفران مادة غالية الثمن.

ويشهد شارع المليون حضوراً متزايداً من ملاك الإبل، فاق الدورات السابقة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيادة جوائز المهرجان لدعم ملاك الإبل لاقتناء أهم السلالات العربية الأصيلة، وفتح المجال واسعاً أمام الأعداد المتزايدة من المشاركين في مزاينات الإبل التي يشهدها المهرجان، وكذلك نتيجة للتعديلات التي استحدثتها إدارة المهرجان هذا العام في الشروط التي تتعلق بعدد الإبل المشاركة.