منصور بن محمد يهنئ سلطان بن خليفة ويشيد بفريق أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بمناسبة فوز فريق أبوظبي بالمركز الأول ولقب الفرق في بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1 2019) التي أسدل الستار على أحداثها يوم السبت في مياه بحيرة خالد في الشارقة.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بنتائج فريق أبوظبي وفوزه بلقب البطولة العالمية للموسم الثالث على التوالي، وللمرة السابعة في تاريخ الحدث، مبيناً أن هذا الإنجاز يعكس مدى الجهود التي يبذلها القائمون على أمر الفريق، والدعم المستمر من قبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، والمتابعة المستمرة من الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الرئيس التنفيذي.

وقال سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن التفوق الكبير الذي أحرزه فريق أبوظبي وأبناء الإمارات في هذه البطولة، يدل على التميز الذي وصلت إليه الرياضات البحرية التي تتبوأ حالياً الريادة في مختلف المجالات، وتنافس على أكبر الألقاب، وذلك بفضل الاهتمام والدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي وفرت البيئة المناسبة، وصولاً إلى منصات التتويج العالمية.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن إنجازات أبطالنا لم تقتصر على بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1)، فهنالك كثير من الإنجازات في البطولات العالمية المختلفة تخص الرياضات البحرية، ومنها بطولة العالم للدراجات المائية، مشيداً في حديثه بتفوق فريق الفيكتوري تيم في منافسات واقف محترفين «جي بي 1» للعام الثاني على التوالي، عبر المتسابق كيفين رايتيرر وفريق أبوظبي بقيادة المتسابق راشد الملا في فئة الحركات الاستعراضية، التي أحرز فيها المركز الأول، وذلك مع ختام بطولة العالم للدراجات المائية.

وثمّن سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية النجاح التنظيمي الكبير الذي صاحب الفعاليات الرياضية البحرية التي استضافتها الدولة في شهر ديسمبر الحالي بداية بمونديال فورمولا 2 في أبوظبي، والجولة الختامية من بطولة العالم 2019 للزوارق السريعة (إكس كات) في دبي، وأسبوع البطولات العالمية في الشارقة الذي شمل بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا1) والجائزة العالمية (إف 4 إس)، وبطولة العالم للدراجات المائية.